В Мордовии с марихуаной попались два 16-летних подростка

Сотрудники полиции Краснослободского района задержала двух подростков с марихуаной.

Сообщается, что 16-летние студенты местного колледжа были арестованы полицейскими на территории недействующей компании. В процессе досмотра у них были найдено и конфисковано вещество растительного происхождения. Итоги экспертизы показали, что это "каннабис" массой 16,7 гр.

На данный момент по данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщалось ранее, житель Мордовии стал жертвой мошенника при попытке купить через соцсети металлоискатель за 34 500 рублей.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия