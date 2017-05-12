Ходок из Мордовии заявлен на Кубок Европы по ходьбе

Мордовский скороход Сергей Широбоков официально заявлен для участия в Кубке Европы, который пройдет 21 мая в Чехии.

На данных состязаниях он, а также еще одна россиянка - Яна Смердова будут выступать под нейтральным флагом.

Напомним, что уже после допингового скандала Международная ассоциация легкоатлетических федераций дисквалифицировала Всероссийскую Федерацию легкой атлетики, запретив российским спортсменам выступать на международных состязаниях. Позже для отдельных легкоатлетов были сделаны исключения, однако с условием – выступать они имеют право только лишь под нейтральным флагом.

Источник: izvmor.ru