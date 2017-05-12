Николай Волошин стал главным арбитром матча "Спартак-Нальчик" - "Мордовия"

Матч 37-го тура ФНЛ между "Спартаком" из Нальчика и "Мордовией" обслужит бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным из Смоленска. Об этом сообщается на официальном сайте "Мордовии".

Помогать ему будут Алексей Линкин (Воронеж) и Максим Ковалев (Реутов). Инспектор матча – Сергей Рощин (Кисловодск). Делегат – Вадим Ильин (Москва).

Отметим, что ранее официальный сайт саранской команды сообщал о назначении на матч в Нальчике Виталия Мешкова в качестве главного арбитра. Теперь информация была изменена.

Поединок "Спартак-Нальчик" – "Мордовия" состоится 14 мая. На данный момент "Мордовия" имеет в активе 36 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице ФНЛ.

Источник: fc-mordovia.ru