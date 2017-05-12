В Мордовии задержали сразу пятерых наркоманов

На территории республики сразу несколько человек были задержаны с наркотиками.

Сообщается, что в Саранске работники полиции задержали 23-летнего жителя п. Звездный. В кармане его куртки выявился индол весом 1,05 грамма. Подобный наркотик массой в 1,09 грамма, был изъят в с. Берсеневка у прежде судимого мужчины 1971 г.р.

В данный же день у 29-летнего мужчины нашли бутановую кислоту массой 0,07 грамма. Молодой человек был задержан в Рузаевке возле своего жилья.

В рамках оперативных мероприятий в Пролетарском районе Саранске работники полиции задержали 21-летнюю жительницу п. Комсомольский, у которой при досмотре обнаружен N-метилэфедрон весом 0,67 грамма.

Все четверо задержанных получили указанные наркотики посредством сети Интернет через так именуемые "закладки" для персонального использования.

Наркотическое средство гашиш в 2,3 грамма полицейские конфисковали у 33-летнего безработного. Мужчина был задержан в ночное время в Зубово-Полянском районе.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.

Источник: izvmor.ru