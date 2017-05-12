Жителя Мордовии задержали при попытке проникнуть в закрытый ядерный центр РФ

Житель Мордовии попытался пробраться в город Саров Нижегородской области, который является закрытым ядерным центром РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии, бойцы которой и задержали нарушителя при попытке пересечь границу.

Оказалось, что на одном из участков контроля границы сработали датчики охраны. Приехавшие военные увидели у инженерных заграждений мужчину, который был немедленно задержан.

Выяснилось, что нарушителем спокойствия является 30-летний безработный из Мордовии. По словам мужчины, он пытался пробраться в закрытый город, так как потерял пропуск.

В настоящее время он передан силовикам Мордовии для дальнейшего разбирательства.

Источник: Интерфакс