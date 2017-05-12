40 школьников и студентов из Мордовии поедут на "Туриаду - 2017"

На территории горнолыжного курорта "Хвалынский", что в Саратовской области, с 16 по 19 мая пройдет спортивно-туристский лагерь ПФО "Туриада – 2017". В 2017 году мероприятие состоится уже в 5-й раз.

На этот раз на площадке "Туриады" соберутся победители региональных спортивно-туристских слетов и студенты, обучающиеся по специальностям, связанным с туризмом. В общей сложности в "Хвалынский" приедут около 500 ребят.

Участниками лагеря станет и команда из Мордовии, в состав которой войдут 40 спортсменов и участников познавательных конкурсов. Это школьники и студенты мордовских вузов, в том числе кафедры международного и регионального туризма научно-исследовательского института МГУ им. Н.П. Огарева.

В программу "Туриады" включены видеоконкурс "Люблю тебя, Приволжье", а также презентация туристских ресурсов регионов ПФО, конкурс авторской песни "Музыка сердец" и брейн-ринг на туристскую тематику.

Источник: izvmor.ru