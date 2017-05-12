Житель Мордовии получил 7 лет "строгача" за убийство пожилого собутыльника

В Мордовии вынесли приговор некоему Юрию Винтину, которого обвиняли в смертельном избиении человека. В пресс-службе регионального Следкома сообщили, что 53-летний обвиняемый 21 января этого года распивал алкоголь в доме жителя села Ичалки, там же гостил 64-летний местный житель. Вскоре Винтин поссорился с другим гостем и полез в драку.

В ходе конфликта он стал избивать более возрастного оппонента руками по голове. На следующий день потерпевший был доставлен в районную больницу, где умер через несколько дней от черепно-мозговой травмы.

Согласно приговору суда, Винтин следующие 7 лет жизни проведет в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Источник: mordovia.sledcom.ru