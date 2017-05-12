В Рузаевке жильцов двух домов незаконно обязали заплатить почти 1 млн рублей на капремонт

Рузаевская прокуратура выявила нарушения в работе некоммерческой организации "Республиканский Фонд капитального ремонта многоквартирных домов". В пресс-службе ведомства сообщили, что с 1 апреля 2016 года по 1 апреля 2017-го собственникам в многоквартирных домах по адресам ул. Паровозная, 15 и ул. Юрасова, 21 в Рузаевке в качестве взносов на капитальный ремонт общего имущества было незаконно начислено 900 тысяч рублей, из которых 812 тысяч уже оплачено.

В настоящее время прокуратурой внесено представление с требованием о перерасчете, а также привлечении к ответственности лиц, допустивших нарушения закона. В скором времени люди получат назад свои незаконно взысканные деньги.

Источник: prokrm.ru