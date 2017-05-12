Владимир Волков провел рабочую встречу с гендиректором "Технопарка-Мордовия"

В четверг, 11 мая, состоялась встреча врио главы Мордовии Владимира Волкова с гендиректором АУ "Технопарк-Мордовия" Виктором Якубой. Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития Технопарка как основного объекта инновационной инфраструктуры республики, передает пресс-служба главы РМ.

Виктор Якуба проинформировал руководителя региона о ходе и стадиях реализации ключевых проектов Технопарка в области волоконной оптики и оптоэлектроники. Речь, в частности, шла об укомплектовании высокотехнологичным оборудованием Инжинирингового центра волоконной оптики и оптоэлектроники. Этот процесс, согласно плану, должен быть завершен в 2017 году.

Также в ходе рабочей встречи обсуждались вопросы проведения Научно-технического совета технопарка, который состоится в Саранске 24-25 мая 2017 года.

Источник: e-mordovia.ru