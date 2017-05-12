Пять представителей Мордовии стали участниками акции "Бессмертный полк" в Москве

Участниками акции-шествия "Бессмертный полк" в Москве стали представители Мордовии. В столицу РФ отправились командир поискового отряда "Заря" при Средне-Волжском институте ВГУЮ (РПА) Олеся Гордеева, а также четверо студентов вуза.

В нынешнем году патриотическая акция, посвященная годовщине Победы в Великой Отечественной войне, собрала в Москве около 750 тысяч человек. Это рекордное количество. Такого показателя помогли достичь жители не только столицы России, но и разных регионов страны.

Как рассказала Олеся Городеева, от участия в акции сохранились незабываемые впечатления. "Мы прониклись общим духом этого великого праздника", - отмечает она.

Источник: izvmor.ru