Житель Мордовии пойдет под суд за то, что зарубил топором обидчика своей матери

22-летний ранее судимый житель мордовского поселка Явас пойдет под суд за жестокое убийство. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба регионального Следкома, днем 9 мая подозреваемый и его 56-летний знакомый распивали спиртное в сарае возле одного из жилых домов Яваса. В ходе пьянки между ними возникла ссора. Как объяснил подозреваемый, собутыльник оскорбил его мать.

Молодой человек не стал терпеть обиду, а взял топор и ударил оппонента по голове и телу. В итоге потерпевший умер на месте преступления. В полицию о происшествии сообщила сожительница жертвы, увидевшая тело.

Свою причастность к убийству нападавший не отрицает.

Источник: mordovia.sledcom.ru