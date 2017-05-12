Госпошлину в сфере миграции в Мордовии можно оплатить со скидкой в 30%

В Управлении по вопросам миграции МВД по Мордовии напомнили, что с апреля 2017 года в сфере миграции населения реализована возможность оплаты госпошлины со скидкой в размере 30% за электронные госуслуги, заказанные и оплаченные на едином портале госуслуг или региональных порталах, а также на иных порталах.

Это означает, что граждане, подающие заявление через портал госуслуг и производящие оплату там же, будут оплачивать ее по льготному тарифу с коэффициентом 0,7.

В частности, госпошлина на оформление заграничного паспорта при подаче заявления и оплате через портал госуслуг составит менее 2,5 тысяч рублей, в ином случае - 3,5 тысячи рублей.

Источник: 13.мвд.рф