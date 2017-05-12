В Октябрьском районе Саранска появилась сосновая аллея

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта высадили сосновую аллею на улице Гожувская Октябрьского района Саранска. Отныне украшать улицу и улучшать экологию будут около 100 вечнозеленых растений.

Как отметил член регионального штаба ОНФ Игорь Еремкин, цель подобных мероприятий - формирование социальной активности граждан к благоустройству дворовой территории, а также воспитание навыков бережного отношения людей к окружающей среде и природе.

После проделанной работы участники акции могли восстановить свои силы на полевой кухне. Всем желающим предлагали попробовать вкусную гречневую кашу с тушенкой и ароматный чай. Аниматоры проводили с детьми интересные игры и конкурсы.

Источник: izvmor.ru