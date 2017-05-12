УАЗ улетел в кювет в Зубово-Полянском районе

В Зубово-Полянском районе Мордовии инженер на УАЗе улетел в кювет. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, инцидент случился днем 11 мая. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся в канаву.

Виновник ДТП отделался ушибами и ссадинами.

По факту аварии ведется проверка.

Как сообщалось ранее, в Переславском районе Ярославской области в серьезное ДТП попала фура "Даф", на которой были номера Мордовии. Оказалось, что на фуру налетел большегруз "Рено", которым управлял житель Чувашии. В результате оба автомобиля получили серьезные повреждения.

Источник: gibdd.ru/r/13