Победители конкурса региональных СМИ из Поволжья стали претендентами на главный приз «Ростелекома» – поездку в Японию

Подведены итоги окружного этапа в Приволжском федеральном округе VI Международного конкурса «Ростелекома» «Технологии для жизни – Больше возможностей» на лучший материал об инновационных технологиях и сервисах и их применении в разных сферах жизни общества. Конкурс проводился с октября 2016 года по апрель 2017 года.

В этом году на конкурс из различных регионов России журналисты и блогеры прислали свыше 1200 работ – рекордное количество за все время проведения конкурса. От участников из Приволжского федерального округа на конкурс поступило более 150 работ. Наиболее активными участниками стали представители медиа-сообщества Самарской и Пензенской областей, а также республик Татарстан, Башкортостан и Чувашии. Больше всего работ – 71 – было заявлено в номинации «Интернет-СМИ» и «Радио и телевидение» - 34.

Победители, занявшие первые места в своих номинациях, примут участие во втором этапе - федеральном, итоги которого будут подведены 8 июня 2017 года в Москве. Главным призом для них станет поездка в штаб-квартиру NEC в Японию осенью этого года.

Победителями регионального этапа конкурса в Поволжье стали:

Номинация «Печатная пресса»:

Чеснокова Евгения (Республика Татарстан, газета «Республика Татарстан) Чернышева Виктория (Ульяновская обл., «Российская газета») Кособокова Екатерина (Самарская обл., «Коммерсантъ-Волга»)

Номинация «Радио и ТВ»:

Саввина Екатерина (Саратовская обл., ГТРК «Саратов») Горина Инна (Башкортостан, ГТРК «Башкортостан») Лавров Дмитрий (Нижний Новгород, телеканал «Время Н»)

Номинация «Интернет-СМИ»:

Иванов Илья (Республика Татарстан, ru) Филиппова Светлана (Пензенская обл., Пенза-Онлайн) Моисеев Виталий (Республика Мордовия, «Вестник Мордовии»)

Номинация «Социальные медиа»:

Федоров Андрей (Чувашская Республика) Быстров Федор (Самарская обл.) Мараховец Алексей (Ульяновская обл.)

Кроме того, жюри регионального этапа конкурса приняло решение дополнительно отметить спецпризами следующих участников:

Гавриленко Олеся, Чувашская Республика, Интернет-радиостанция Всероссийского общества слепых радио ВОС;

Ляпина Альфия, Республика Татарстан, Медиапроект Include

Кабанова Ольга, Республика Марий Эл, Информагентство «Медиапоток»

Кирьянова Лидия, Республика Татарстан, «Центр Медиа»

Преснякова Галина, Пензенская область, «Пенза-Пресс»

Полосина (Катышева) Светлана, Пензенская область, ИА «PenzaNews»

Афанасьева Ольга, Самарская область, ИД «Комсомольская правда»

Все победители конкурса будут награждены ценными призами и дипломами МРФ «Волга» ПАО «Ростелеком».

Проект организован «Ростелекомом» в партнерстве с компанией NEC при информационной поддержке ведущих региональных СМИ. Более подробная информация о конкурсе - на сайте www.smi.rt.ru