Победители конкурса региональных СМИ из Поволжья стали претендентами на главный приз «Ростелекома» – поездку в Японию

Подведены итоги окружного этапа в Приволжском федеральном округе VI Международного конкурса «Ростелекома» «Технологии для жизни – Больше возможностей» на лучший материал об инновационных технологиях и сервисах и их применении в разных сферах жизни общества. Конкурс проводился с октября 2016 года по апрель 2017 года.
В этом году на конкурс из различных регионов России журналисты и блогеры прислали свыше 1200 работ – рекордное количество за все время проведения конкурса. От участников из Приволжского федерального округа на конкурс поступило более 150 работ. Наиболее активными участниками стали представители медиа-сообщества Самарской и Пензенской областей, а также республик Татарстан, Башкортостан и Чувашии. Больше всего работ – 71 – было заявлено в номинации «Интернет-СМИ» и «Радио и телевидение» - 34.
Победители, занявшие первые места в своих номинациях, примут участие во втором этапе - федеральном, итоги которого будут подведены 8 июня 2017 года в Москве. Главным призом для них станет поездка в штаб-квартиру NEC в Японию осенью этого года.
Победителями регионального этапа конкурса в Поволжье стали:
Номинация «Печатная пресса»:
Номинация «Радио и ТВ»:
Номинация «Интернет-СМИ»:
Номинация «Социальные медиа»:
Кроме того, жюри регионального этапа конкурса приняло решение дополнительно отметить спецпризами следующих участников:
Все победители конкурса будут награждены ценными призами и дипломами МРФ «Волга» ПАО «Ростелеком».
Проект организован «Ростелекомом» в партнерстве с компанией NEC при информационной поддержке ведущих региональных СМИ. Более подробная информация о конкурсе - на сайте www.smi.rt.ru