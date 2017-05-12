В Мордовии на "Карту убитых дорог" нанесено 96 точек

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта по Мордовии продолжают регулярные проверки дорожной сети региона. По итогам таких проверок на "Карте убитых дорог" появляются все новые и новые отметки.

По последним данным регионального отделения ОНФ, всего на карте региона отмечено 96 проблемных объектов в разных районах республики. Из них 20 – в Саранске.

Активисты Народного фронта напоминают, что любой житель Мордовии может принять участие в проекте "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог". Отмечается, что многие пользователи сети указывают просто название улицы, но не описывают конкретное место дорожных изъянов и размещают фотографии, по которым определить место проблемы невозможно.

Источник: izvmor.ru