В Ковылкинском районе рецидивист после неудачной попытки угона машины украл из нее кошелек

Житель поселка Силикатный Ковылкинского района обратился в полицию с заявлением о том, что стал жертвой ограбления. По словам заявителя, из его автомобиля "Нива Шевроле" исчез кошелек с 12 тысячами рублей.

Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, оперативники вскоре задержали 23-летнего безработного из села Изосимовка. Как оказалось, молодой человек сперва попытался угнать "Ниву". Однако, несмотря на оставленные в замке зажигания ключи, он не смог завести внедорожник. Не растерявшись, он прихватил из салона кошелек и скрылся. Похищенные деньги он потратил на личные нужды, а портмоне выбросил.

Отметим, что задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за различные преступления.

Источник: 13.мвд.рф