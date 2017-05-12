Фальшивый аналитик спортивных событий обманул жителя Рузаевского района в соцсети

Житель Рузаевского района обратился в полицию, сообщив, что стал жертвой афериста в соцсетях. По словам 27-летнего заявителя, мошенник предложил ему свои услуги по прогнозированию футбольных матчей.

Как сообщили в МВД Мордовии, пострадавший списался с человеком, который представился спортивным аналитиком, владеющим информацией об исходах договорных футбольных матчей. После этого аферист предложил заявителю купить данную информацию, на что азартный игрок согласился. За данные о "договорняке" мошенник запросил 3 тысячи рублей.

Получив информацию о результате матча, заявитель сделал ставку в букмекерской конторе и проиграл. Попытка вновь связаться с неизвестным, который предоставил ему ложную информацию, оказалась безуспешной.

Источник: 13.мвд.рф