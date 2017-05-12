В Мордовии мужчину ограбили новые знакомые после посиделок в кафе

Житель Рузаевки обратился в полицию и сообщил, что стал жертвой избиения и ограбления со стороны случайных знакомых. По словам пострадавшего, вечером 5 мая 28-летний потерпевший познакомился в кафе с двумя молодыми людьми. После совместного распития спиртного новые знакомые предложили подвезти его домой.

Увы, домой потерпевший не попал. Не доезжая до дома, машина свернула в темный переулок и остановилась. Подозреваемые вытащили нового знакомого на улицу. Один избил его и отобрал портмоне, в котором хранились банковские карты и документы, а также мобильный телефон. После этого оба нападавших уехали.

Потерпевший обратился в полицию лишь спустя несколько дней, однако смог четко описать полицейским приметы преступников. Вскоре один из них был задержан. Им оказался 22-летний ранее судимый за имущественные преступления житель Рузаевки. Он признался в преступлении.

Теперь нападавшему грозит до 7 лет тюрьмы.

Источник: 13.мвд.рф