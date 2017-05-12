С «умными» часами от «Ростелекома» ребенок всегда под присмотром

«Ростелеком» начал реализацию детских часов-телефонов на территории Поволжья.

Интеллектуальные устройства со встроенным GPS-трекером дают возможность родителям отслеживать местонахождение ребенка в режиме онлайн, отправлять ему сообщения, принимать и совершать звонки. Для ребенка часы-телефон – это одновременно и модный аксессуар и оригинальный гаджет нового поколения с часами, будильником и шагомером, позволяющий оперативно связаться с родителями и при необходимости воспользоваться кнопкой SOS.

Функциональные возможности часов-телефона, в первую очередь, нацелены на обеспечение безопасности ребенка. Это ценный помощник для родителей, которые хотят быть в курсе дел своих детей и желают максимально оградить их от опасных ситуаций.

Часы помогут отследить перемещения ребенка во время учебного процесса, не упустить из виду собственного малыша в местах скопления народа, например, в метро или торговом центре, позволят контролировать его во время прогулок.

В комплекте с гаджетом идет микро сим-карта от «Ростелекома». При помощи мобильных приложений для iOS и Andoid можно заранее определить зону безопасных перемещений. При выходе ребенка из определенной родителями гео-зоны сработает sms-оповещение. Мгновенное оповещение придет в случае, если ребенок воспользуется тревожной кнопкой SOS.

«Ростелеком» предлагает своим клиентам приобрести детские часы-телефоны по выгодной стоимости. Для абонентов компании действует специальное предложение, которое предполагает приобретение товара в рассрочку на 12 и 24 месяцев с минимальным первоначальным взносом. Воспользоваться им могут абоненты, не имеющие задолженности по платежам.

Узнать более подробную информацию о модели устройства и его стоимости можно по телефону 8-800-1000-800 и на сайтах партнеров ПАО «Ростелеком»[1].

[1] Все регионы runet.tv

Кировская область http://internet-kirov.ru/

Нижегородская область internet-nizhninovgorod.ru

Оренбургская область orenburg.telekom-internet.ru

Пензенская область penza.telekom-internet.ru

Республика Мордовия mordoviya.telekom-internet.ru

Республика Татарстан internet-kazan.ru

Республика Удмуртия udmurtiya.telekom-internet.ru

Республика Чувашия chuvashiya.telekom-internet.ru

Самарская область internet-regionsamara.ru

Ульяновская область ulyanovsk.telekom-internet.ru