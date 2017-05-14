"Мордовия" прошла лицензирование для участия в ФНЛ

Саранская "Мордовия" получила лицензию для участия в Футбольной Национальной Лиге в следующем сезоне. Кроме клуба из региона-13, процедуру успешно прошли: московское "Динамо", "Енисей" (Красноярск), "СКА-Хабаровск", "Шинник" (Ярославль), "Тамбов", "Тюмень", "Химки", "Спартак-Нальчик", "Волгарь" (Астрахань), "Сибирь" (Новосибирск) и "Нефтехимик" (Нижнекамск).

Отметим, что двум клубам, "Динамо" и "Нефтехимику", полученная лицензия в следующем сезоне точно не понадобится. Москвичи досрочно обеспечили себе выход в РФПЛ, а нижнекамцы вылетели в ПФЛ.

Процедура лицензирования продолжается. Следующее заседание комиссии намечено на 19 мая.

Напомним, что "Мордовия" ведет отчаянное сражение за право остаться в ФНЛ. За 2 тура до конца чемпионата саранская команда отстает от спасительного 15-го места на 2 очка.

Источник: fc-mordovia.ru