Игорь Панин назначен главным арбитром заключительного матча "Мордовии" в сезоне

Матч заключительного, 38-го тура чемпионата ФНЛ сезона-2016/17 между саранской "Мордовией" и "Лучом-Энергией" из Владивостока рассудит Игорь Панин (Московская область). Об этом сообщается на официальном сайте "Мордовии".

Помогать Панину будут Андрей Гурбанов (Краснодар) и Наиль Сейфетдинов (Казань). Инспектор матча - Андрей Иванов (Кострома), делегат - Яков Брегман (Москва).

Матч "Мордовия" – "Луч-Энергия" пройдет в Саранске 20 мая.

На данный момент саранская команда имеет в активе 36 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице ФНЛ. От спасительной 15-й позиции "Мордовию" отделяют 2 очка.

В 37-м туре "Мордовия" на выезде сыграет против "Спартака-Нальчик".

Источник: fc-mordovia.ru