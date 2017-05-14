Тренировочные площадки Саранска после ЧМ-2018 будут отданы детям

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что все тренировочные площадки, построенные к чемпионату мира по футболу 2018 года, после мундиаля передадут в пользование детско-юношеским спортивным школам. Об этом он заявил на совещании по вопросам обеспечения условий для подготовки сборных команд России.

Сейчас утвержден перечень предматчевых тренировочных площадок Чемпионата мира по футболу. В Саранске – это Центр олимпийской подготовки, стадион "Старт", тренировочная площадка №4 и стадион ФК "Мордовия"

На тренировочных площадках будет натуральный газон высокого качества, соответствующий международным стандартам, пресс-центром минимум на 100 мест, раздевалки и трибуны минимум на 500 человек.

Источник: Р-Спорт