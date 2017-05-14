На обелиске в Кемле появилась 200-я фамилия героя Войны

В мордовском поселке Кемля накануне очередной годовщины Великой Победы появилась очередная, 200-я по счету фамилия героя, который пал в боях за родину более 70 лет назад. Зовут этого человека Иван Николаевич Дерков.

Он родился и вырос в Кемле. Здесь же, на спиртозаводе, работали и его родители. Накануне войны вся семья переехала в Пензенскую область, откуда Иван Николаевич и был призван на фронт. Уроженец Кемли дослужился до звания младшего лейтенанта, командовал минометным взводом. Он погиб на фронте в октябре 1943 года.

Отныне память о фронтовике Иване Деркове будет увековечена в мраморе в самом центре его родного поселка.

Источник: izvmor.ru