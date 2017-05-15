Житель Кадошкинского района слил 200 литров топлива с чужого трактора, чтобы заработать

В Мордовии полицейские поймали вора, который украл 200 литров топлива с трактора в селе Высокое Кадошкинского района. Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, на 3-м километре дороги Высокое – Кадошкино правоохранителями была остановлена "Шкода Октавия", в которой оказались 10 канистр с дизельным топливом.

Водитель не смог предоставить каких-либо документов на груз. Оказалось, что он приобрел топливо у жителя Кадошкинского района, который слил его с оставленного в поле трактора, принадлежащего агрофирме. Общая сумма ущерба, нанесенного предприятию, превысила 6 тысяч рублей.

Подозреваемый задержан. По его словам, на преступление он пошел из-за необходимости заработать.

Источник: 13.мвд.рф