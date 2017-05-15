Определились соперники Владимира Волкова на предварительном голосовании за пост главы РМ

В Саранске прошло заседание Регионального политсовета МРО Партии "Единая Россия". Участие в нем принял врио главы Мордовии, член Высшего совета партии Владимир Волков.

В ходе мероприятия были утверждены три кандидатуры для участия в предварительном голосовании для последующего выдвижения кандидата на должность главы Республики Мордовия. Претендентами стали Владимир Волков, зампред Правительства – Министр экономики РМ Владимир Мазов и глава Чамзинского района, председатель Совета муниципальных образований РМ Вячеслав Цыбаков.

Напомним, Владимир Волков занимает пост главы Мордовии с 12 мая 2012 года, его полномочия на этом посту заканчиваются 14 мая. 12 апреля состоялась рабочая встреча главы РМ с президентом РФ Владимиром Путиным, на которой было принято решение назначить Волкова временно исполняющим обязанности главы региона до выборов в сентябре.

Источник: izvmor.ru