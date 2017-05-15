Саранская школа №11 выиграла республиканский этап конкурса "Безопасное колесо"

В Саранской школе №11 в минувшую пятницу, 12 мая, прошел республиканский этап конкурса "Безопасное колесо". Соревнование среди юных инспекторов дорожного движения проводится ежегодно и стало уже традиционным.

С приветственным словом к ребятам обратился заместитель начальника УГИБДД региона Николай Жевайкин. После этого началось театрализованное представление. Ребята подготовили агитационные номера, а плакаты юных участников стали ярким напоминанием о важных правилах движения.

Конкурсные задания были непростыми. Участники должны были показать свое умение водить велосипед, оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в ДТП и т.д.

По итогам всех заданий первое место заняли хозяева состязаний - саранская школа №11. Второе место в активе Торбеевского района, а замкнули тройку представители еще одной школы из столицы РМ - №24.

Теперь все эти ребята будут представлять Мордовию на всероссийском этапе конкурса "Безопасное колесо", который пройдет в Ульяновске со 2 по 7 июня.

Источник: izvmor.ru