"Мордовия" на выезде обыграла "Спартак-Нальчик" и покинула зону вылета

Саранская "Мордовия" одержала важнейшую победу над "Спартаком-Нальчик" в матче 37-го тура первенства ФНЛ. Встреча состоялась в Нальчике и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Уже в первом тайме "Мордовия" сделала серьезнейшую заявку на победу, забив 3 безответных гола – отличились Илья Петров, Владислав Сысуев и Павел Игнатович. В дебюте второго тайма "Спартак" один гол отыграл, но на большее хозяев не хватило.

Благодаря этой победе "Мордовия" набрала 39 очков и покинула зону вылета, поднявшись на 15-е место в таблице. В заключительном туре саранская команда на своем поле примет "Луч-Энергию" из Владивостока. Победа практически гарантирует "Мордовии" сохранение прописки в ФНЛ на следующий сезон.

"Спартак-Нальчик" - "Мордовия" - 1:3 (0:3)

Голы: 0:1 Петров (12), 0:2 Сысуев (27), 0:3 Игнатович (41), 1:3 Мурачев (52).

"Спартак-Нальчик": Антипов, Марченко (Мухаммад, 71), Кузнецов, Семенов, Дашаев, Богатырев, Крамаренко (Бойчук, 60), Ахриев, Дроздов (Мурачев, 46), Бажев (к), Ахъядов (Тлупов, 66).

"Мордовия": Леонов, Осипов (к), Навлетов, Сабитов, Багаев, Анд. Иванов, Лебедев, Игнатович (Лукьянов, 77), Петров (Алхазов, 90+2), В. Сысуев (Амбарцумян, 67), Деобальд (Чалов, 87).

Предупреждения: Дашаев, 53, Мурачев, 72 - Сабитов, 34, Навлетов, 60, Игнатович, 61.