Мощи святого праведного Феодора Ушакова доставлены на Кипр

В Никосии (Кипр) в минувшую субботу, 13 мая, состоялась официальная передача в храм частицы мощей святого праведного Феодора Ушакова. Святыня была доставлена на Кипр из России. На торжественной церемонии присутствовали как служители церкви, так и многочисленные прихожане, среди которых было немало живущих на Кипре россиян.

Напомним, адмирал Ушаков провел 40 кампаний, в которых не потерпел ни одного поражения и не потерял ни одного корабля, утвердив славу России как великой морской державы. После кончины адмирал был похоронен рядом с преподобным Феодором в Санаксарском монастыре – на территории современного Темниковского района Мордовии.

Источник: izvmor.ru