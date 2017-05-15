В Мордовии за 5 дней проведения операции "Быт" выявлено 35 преступлений

В Мордовии прошла операция "Быт", которая направлена на предупреждение бытовой преступности. Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, в операции было задействовано 350 сотрудников полиции и представителей общественности.

В общей сложности под проверку попали около 3 тысяч объектов жилого сектора и более 1000 лиц, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел. За время проведения операции в ОВД республики на профилактический учет поставлен 31 человек. За 5 дней проведения операции правоохранителями выявлено 35 преступлений (возбуждено 19 уголовных дел), 349 административных правонарушений, задержано 2 лица, находящихся в розыске.

Кроме того, полицейские проверили около 500 владельцев оружия. В результате выявлено 20 нарушений, изъято 20 единиц оружия.

Источник: 13.мвд.рф