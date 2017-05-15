Три жителя Мордовии могут получить срок за фиктивную постановку иностранцев на учет

Полиция Мордовии продолжает бороться с нарушениями в сфере миграционного законодательства. Очередной факт незаконной постановки иностранных граждан на учет выявлен в селе Дубенки.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, 49-летняя жительница села фиктивно прописала в своем доме гостей из Таджикистана и Узбекистана. Разумеется, за такую услугу она получила оплату.

Кроме того, в этом же районе установлена причастность к совершению аналогичного правонарушения 37-летнего безработного жителя села Поводимово. Он фиктивно зарегистрировал в своем доме приезжего из Таджикистана, 1981 г.р.

А в Ковылкинском районе оперативники выявили факт фиктивной постановки на учет гражданки Молдовы. Ее прописала в своем доме жительница села Паранино.

Теперь всех мигрантов, которые не появляются по месту прописки, разыскивает полиция. А "сердобольным" жителям Мордовии, прописавшим у себя иностранцев, грозит до 3 лет лишения свободы каждому.

Источник: 13.мвд.рф