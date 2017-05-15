В Саранске загорелось и взорвалось такси

В субботу вечером, 13 мая, в центре Саранска взорвался и загорелся автомобиль такси. Инцидент случился примерно в 19:00 около здания №44 на улице Сущинского, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике. По имеющимся данным, там воспламенился автомобиль ВАЗ.

Причины возгорание пока что не установлены. В Сети появилось видео с места ЧП, снятое очевидцем. К счастью, в результате происшествия обошлось без пострадавших и жертв.

Когда пожарные прибыли на место вызова, машина была полностью охвачена пламенем. Спасатели загасили пламя, однако ВАЗу был нанесен серьезнейший ущерб – восстановлению машина не подлежит.

Все подробности инцидента устанавливаются.

Источник: 13.mchs.gov.ru