Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

Жительница Саранска потеряла 8 тыс. рублей, попавшись на "развод" мошенника на "Авито"

Жительница Саранска потеряла 8 тыс. рублей, попавшись на "развод" мошенника на "Авито"

Жительница Саранска обратилась в полицию после того, как ее "развел" интернет-мошенник. 40-летняя женщина хотела продать кухонную мебель и воспользовалась услугами сайта "Авито".

Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, вскоре ей позвонил неизвестный и предложил перевести  предоплату на ее карту. Для этого он попросил, чтобы женщина выполнила ряд операций в банкомате. 

Заявительница, не заподозрив подвоха, выполнила все указания афериста, подключив услугу "мобильный банк" к незнакомому номеру телефона. В результате с ее счета были списаны 8 тысяч рублей.

В настоящее время полицейские пытаются установить, откуда мошенник звонил потерпевшей.


Источник: 13.мвд.рф