В Мордовском драмтеатре пройдет благотворительный спектакль в помощь бездомным животным

С 21 по 24 мая в Мордовском национальном драмтеатре пройдет театральная неделя для юных зрителей под названием "Радуга сказок". В рамках фестиваля состоится и одно благотворительное представление - спектакль по пьесе Е. Фридмана "Страсти по Каштанке". Все средства, вырученные от продажи билетов на него, будут переданы в волонтерскую группу помощи бездомным животным Саранска.

Стоимость билетов - 150 рублей. На протяжении всего фестиваля в фойе театра для детей будут работать аниматоры, сувенирная лавка, аквагрим, а на улице юных театралов ждут фокусы, мороженое и мыльные пузыри.

Спектакль состоится 24 мая в 16:00.

Источник: izvmor.ru