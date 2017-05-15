В Саранске оштрафовали шумную ГУК

Ленинский суд Саранска оштрафовал городскую управляющую компанию "Центральная" за превышение уровня шума от работы элеваторного узла.

Сообщается, что патологии санитарно-эпидемиологических требований к условиям проживания в жилых зданиях были обнаружены уже после того, как жительница одного из домов по улице Ботевградская пожаловалась в Роспотребнадзор на шум, исходивший от оснащения, находящегося в подвале под ее квартирой.

Специалисты провели необходимые замеры и обнаружили, что уровни звукового давления ночью в указанной жилплощади при полностью включенном элеваторном узле превышают максимально допустимые значения, что не соответствует условиям СанПиН.

На судебном заседании представители управляющей фирмы собственную вину признали, пояснив, что обнаруженные патологии устраняются. Но суд, выслушав объяснения двух сторон, счел целесообразным назначить ГУКу административный штраф в размере 12 000 рублей.

Источник: izvmor.ru