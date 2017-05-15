На трассе Саранск – Ульяновск появились указатели, посвященные Герою Советского Союза

На федеральной магистрали Ульяновск-Саранск появились информационные указатели, посвященные Герою Советского Союза Александру Матросову.
"Маяки памяти" - так организаторы назвали проект - изготовлены на ресурсы Российского военно-исторического общества.
Напомним, что Александр Матросов воспитывался в детских домах области. Воин совершил подвиг в 19 лет, прикрыв собственной грудью амбразуру немецкого дзота, дав возможность бойцам своего взвода осуществить атаку опорного пункта.
Как сообщалось ранее, в Мордовском государственном университете в Саранске в четверг, 18 мая, состоится официальное открытие музея Николая Платоновича Огарева, имя которого носит вуз.
Источник: izvmor.ru