На трассе Саранск – Ульяновск появились указатели, посвященные Герою Советского Союза

На федеральной магистрали Ульяновск-Саранск появились информационные указатели, посвященные Герою Советского Союза Александру Матросову.

"Маяки памяти" - так организаторы назвали проект - изготовлены на ресурсы Российского военно-исторического общества.

Напомним, что Александр Матросов воспитывался в детских домах области. Воин совершил подвиг в 19 лет, прикрыв собственной грудью амбразуру немецкого дзота, дав возможность бойцам своего взвода осуществить атаку опорного пункта.

Как сообщалось ранее, в Мордовском государственном университете в Саранске в четверг, 18 мая, состоится официальное открытие музея Николая Платоновича Огарева, имя которого носит вуз.

Источник: izvmor.ru