В Пролетарском районе Саранска хулиганы разгромили зону барбекю и украли мангал

В Саранске разгромили зону барбекю в районе Лесного озера в северо-западной части города. Об этом заявили на очередном совещании в мэрии.

По словам руководителя Пролетарского района Александра Кузьмина, в праздничные дни место для пикника было очень востребовано. Однако избежать варварства и вандализма не удалось. Хулиганы не только разрушили зону отдыха, но и украли мангал.

Теперь руководству города предстоит восстановить эту зону отдыха для горожан. На площадке вновь появится мангал, лавочки и урны для мусора.

Следует отметить, что такой инцидент оказался единичным. Жители Ленинского и Октябрьского районов Саранска в подобных злодеяниях замечены не были. В Ленинском парке все мангалы пережили майские пикники.

Источник: adm-saransk.ru