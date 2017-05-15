Интернет-карта свалок Мордовии пополнилась двумя новыми объектами

Карта свалок Мордовии пополнилась двумя новыми точками в Краснослободском районе. Первая незаконная свалка образовалась в окрестностях села Старое Синдрово, вторая – около закрытого полигона рядом с райцентром.

Ранее на карте Мордовии были обозначены три свалки: одна - в Ромодановском районе и две — в Рузаевском районе. На этих объектах сейчас ведется работа по устранению нарушений.

Напомним, в 2017 году Народный фронт запустил программу "Генеральная уборка", в рамках которой создана и активно заполняется Интернет-карта свалок. Оставить сообщение и обозначить незаконную свалку, а также совместно с общественниками принять участие в ее ликвидации может любой житель региона, пользующийся всемирной паутиной.

Источник: izvmor.ru