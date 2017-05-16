Сводный отряд МВД вернулся в Мордовию из Дагестана

Сводный отряд МВД по Республике Мордовия вернулся домой после полугодовой командировки в Дагестан. Дома бойцов встречали родные и близкие, а также глава МВД региона, генерал-майор полиции Юрий Арсентьев.

Обращаясь к сводному отряду, руководитель ведомства отметил, что, несмотря на всю опасность и риск, сотрудники органов внутренних дел Мордовии продолжают оставаться гарантом безопасности и правопорядка, достойным образцом мужества и верного служения Отечеству.

"Сегодня я от всей души благодарю ваших жен, детей, родителей за моральную поддержку, понимание, те переживания и тревогу, что пришлось испытать в тяжелые дни ожидания", - отметил Арсентьев.

За 6 месяцев пребывания в Дагестане мордовскими бойцами было досмотрено порядка 58 тыс. граждан, более 50 тыс. транспортных средств, задержано 54 гражданина, находящихся в федеральном розыске. Возбуждено 22 уголовных дела по фактам совершения тяжких и особо тяжких преступлений. Из незаконного оборота изъято более 160 единиц оружия и около 1200 боеприпасов.

Источник: 13.мвд.рф