Работы мордовских поэтов вошли в "Антологию поэзии народов России"

Стихи мордовских поэтов вошли в многоязычную «Антологию поэзии народов России», вышедшую недавно в свет.

Данная антология неповторима во всех отношениях. Она не содержит аналогов ни в отечественном, ни в мировом книгоиздании: тут читатель обнаружит творения 229 современных российских поэтов, пишущих на 57 национальных языках.

В солидном фолианте напечатаны стихи авторов в родном языке рядом с переводами на русский. Мокшанская поэзия представлена стихами М. Аникиной, Н. Циликина, Р. Орловой, В. Лобанова, В. Нестерова. Среди эрзянских поэтов – Н. Ишуткин, Л. Рябова, М. Еремина, Т. Мокшанова, А. Подгорнова.

Отметим, что к концу лета ожидается выход еще одного тома современной литературы народов РФ. Он посвящен детской литературе. И на 2018-й запланировано издание антологии национальной прозы.

Источник: izvmor.ru