В Саранске в 2018 году коммунальщикам запретят разрывать город

Мэр Саранска Петр Тултаев поделился своим мнением относительно ремонтных работ в 2018 году.

По словам градоначальника, все без исключения масштабные работы по ремонтным работам городских тепло- и водопроводных сетей обязаны быть закончены в 2017 году. Летом 2018-го разрывать Саранск никому не разрешат.

Напомним, что первый матч ЧМ-2018 состоится 16 июня. За месяц до этого Саранск обязан быть в состоянии готовности номер один. Это относится и к коммунальной инфраструктуре, обеспечению антитеррористической безопасности и сервиса.

Как сообщалось ранее, застройщик "Мордовия Арены" показал новые фотографии стадиона.

Источник: izvmor.ru