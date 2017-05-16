Житель Саранска угнал УАЗ, чтобы покататься

В полицию Мордовии обратился уроженец Саранска и заявил о угоне УАЗа, который был припаркован во дворе.

Спустя время камеры слежения вычислили авто и зафиксировали направление движения. Автомобиль был остановлен около одного из зданий по Северо-Восточному шоссе. Угонщиком выявился прежде многократно судимый мужчина.

Угонщик был доставлен в дежурную часть, авто в технически исправном состоянии возвращено собственнику.

Во время опроса похититель покаялся и рассказал, что только лишь хотел покататься. В настоящее время решается вопрос о привлечении его к ответственности.

Источник: izvmor.ru