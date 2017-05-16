В Саранске спасли палец 4-летнему ребенку

Саранским спасателям и медикам пришлось объединиться ради спасения пальчика ребенка.

Сообщается, что накануне ребенок играл со стальными деталями и вставил мизинец в 1 из них. Вытащить обратно палец ребенку самостоятельно не удалось, и он промучился с железкой всю ночь, побоявшись сказать об этом родителям. Увидев утром опухший палец, взрослые поспешили в травмпункт. Но врачи сами не сумели снять железяку и позвали на помощь спасателей.

Для того чтобы срезать металлическую пластинку, работникам МЧС пришлось применить болгарку. Операция проходила под контролем медиков. Врачи сделали ребенку обезболивающий укол, уже после чего спасатели осторожно разрезали железку. Вот так совместными усилиями пальчик был спасен.

Источник: izvmor.ru