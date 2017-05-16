На Мордовских трассах ввели ограничения до октября

В Мордовии ввели ограничения проезда на федеральных магистралях Р-178 Саранск - Сурское – Ульяновск и подъезде к Саранску из-за ремонтных работ.

Сообщается, что проезжая часть там сужена до одной полосы на участке с 47-го по 51-й километр магистрали около Чамзинки до конца октября нынешнего года. Проезд там регулирует дорожная полиция, а скорость ограничена вплоть до сорока километров в час.

Подобные ограничения действуют на участке с 0-го по 8-й километр дороги М-5 "Урал" подъезд к Саранску возле Саранска и деревни Щербаково. Здесь ограничение продлится до конца осени.

Источник: izvmor.ru