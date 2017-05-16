Коммунальщики Саранска будут носить спецодежду синего цвета

На сайте администрации Саранска завершилось голосование, в ходе которого жителям города предлагалось определить самые популярные образцы спецодежды для работников городского хозяйства. Выбор предстояло сделать из трех образцов.

По результатам голосования специалисты коммунальных служб должны одеться в спецодежду синего цвета. За этот вариант одежды отдали свои голоса 47,44 % участников опроса. На втором месте униформа серого цвета (27,56 %), на третьем – зеленого (25 %).

Также горожанам было предложено выбрать единое название городских коммунальных служб. Из 7 наименований, предложенных респондентам, выбор большинства пал на "Саранские муниципальные службы".

Источник: adm-saransk.ru