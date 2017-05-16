Новость об аресте главврача Рузаевской больницы оказалась чьей-то шуткой

Сегодня утром, 16 мая, в соцсетях появилась информация об аресте главврача районной больницы Рузаевки. Сообщалось, что ему предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям.

Впрочем, в распространенном сообщении не оказалось ссылок ни на один из официальных источников. Авторы сообщения так и не предоставили достоверных доказательств своих сведений.

Информацию об аресте не подтвердили ни в одной из правоохранительных структур Мордовии. По имеющимся данным, главного врача Батина никто не задерживал и обвинений в совершении преступлений ему не предъявлялось. В настоящее время доктор находится в отпуске, новость о его мнимом аресте ему уже сообщили. Врач данной информацией был шокирован.

Источник: izvmor.ru