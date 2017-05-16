В Мордовии ревнивец заколол ножом вероятного любовника своей жены

Следственный комитет Мордовии завершил расследование дела в отношении 61-летнего местного жителя, которого обвиняют в убийстве. В пресс-службе ведомства сообщили, что днем 4 марта обвиняемый пришел в гости к 53-летнему товарищу, проживавшему на улице Менделеева в Рузаевке. Нежданный гость хотел выяснить отношения по поводу возможной измены своей гражданской супруги.

Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого ревнивый обвиняемый исколол кухонным ножом соперника и спокойно ушел домой. Раненый смог выйти из комнаты в коридор общежития, но вскоре умер от обильной кровопотери.

Теперь судьбу нападавшего решит суд.

Источник: mordovia.sledcom.ru