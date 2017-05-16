Жительница Мордовии получила бесплатный инсулин благодаря "Единой России"

Жительница Краснослободского района Мордовии Людмила Балашова уже долгие годы страдает от сахарного диабета. В течение месяца женщина не получала жизненно необходимый ей инсулин, положенный бесплатно. Лекарство она вынуждена была покупать в коммерческой аптеке, затрачивая на это немалые средства из своей довольно скромной пенсии.

Как сообщается на сайте города Краснослободска, когда деньги у женщины закончились, она вынуждена была обратиться в региональную общественную приемную "Единой России" с просьбой помочь ей решить проблему с обеспечением медицинским препаратом.

После вмешательства представителей партии республиканский Минздрав обеспечил пенсионерку инсулином.

Источник: kc13.ru