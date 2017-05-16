Жительница Мордовии отдала мошенникам из Новосибирска 120 тысяч рублей за "спасение" сына

Жительница Рузаевского района пришла в полицию с заявлением о том, что стала жертвой мошенников. Схема "развода" женщины оказалась весьма банальной.

По словам потерпевшей, ей позвонил якобы ее сын и сказал, что стал виновником ДТП, в котором пострадал пенсионер. Чтобы уладить все проблемы полюбовно, ему срочно понадобились 120 тысяч рублей. Аферист попросил передать всю сумму через таксиста, сообщает пресс-служба МВД по РМ.

Поверив, что разговаривала с сыном, женщина собрала все сбережения, которые у нее были, а также заняла солидную сумму у соседей. Передав пакет приехавшему мужчине, она лишь после этого позвонила сыну и узнала, что ни в какую аварию он не попадал.

Оперативники выяснили личность таксиста. Полицейским он рассказал, что стал соучастником преступления, сам того не подозревая. Со слов мужчины, он приехал по вызову на адрес, где с ним связались клиенты и попросили об услуге. Нужно было забрать конверт с деньгами у женщины, которая к нему подойдет, и перевести 115 тысяч через платежный терминал на 4 сотовых номера. За это таксисту заплатили 5 тысяч рублей, и мужчина выполнил требования преступников.

Уже известно, что звонок от мошенников поступил из Новосибирска.

Источник: 13.мвд.рф