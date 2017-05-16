Выставка "Республиканский день поля - 2017" пройдет в Мордовии 16 июня

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия 16 июня проведет на базе ОАО ПЗ "Александровский" Лямбирского района выставку "Республиканский день поля - 2017". Участие в выставке примут около 100 производителей из 11 субъектов Российской Федерации.

Помимо хозяев мероприятия - предприятий Мордовии, на выставке будут представлены производители сельхозтехники из Татарстана, Екатеринбурга, Челябинска, Кургана, Кирова, Нижнего Новгорода, Ижевска, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Москвы. Кроме того, будут выставлены также сельхозтехника и оборудование зарубежного производства, минеральные удобрения и средства защиты растений, удобрения, семена. Состоится показ экспонатов непосредственно в работе в полевых условиях, будут организованы консультации по внедрению новых технологий.

Посетить выставку смогут все желающие, она будет полностью открытой. Для участников и посетителей будет организована концертная программа, народные умельцы представят свое мастерство в традиционных народных промыслах, также пройдет дегустация блюд национальных кухонь, продажа сувениров.

Источник: izvmor.ru